Luego de dos meses, la acusación contra Axel por abuso sexual fue archivada este lunes por la Fiscalía de Cipoletti, Río Negro. El cantante argentino había sido acusado de agredir sexualmente a una joven durante una fiesta en marzo del 2017. Sin embargo, debido a la falta de pruebas en su contra, la denuncia se archivó temporalmente.

Según el testimonio de la víctima ─de quien no trascendió datos personales─, el hecho habría sucedido en su lugar de trabajo en la provincia de Río Negro, a la que el cantante asistió por motivo de la Fiesta Nacional del Petróleo.

José D’ Antona, abogado de la víctima, presentó “una lista de testigos” que avalaban su imputación. Sin embargo, contradictoriamente, fueron la falta de testimonios y los resultados de la pericia psicológica a la víctima las causas que no permitieron avalar su acusación.

Durante el proceso, Axel no llegó a prestar declaración ante la Justicia, pues no se había estipulado esa obligación. No obstante, el cantante fue claro en negar las acusaciones.

“Yo tengo la conciencia tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás, pero jamás le falté el respeto a nadie. Al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta no solo en mi carrera, toda mi vida. Porque así me criaron, porque así soy, porque está en mis códigos. Me mantuve en paz porque tengo la conciencia tranquila. Es la sensación de que estás parado sobre la verdad”, dijo en su momento.

A pesar de la decisión de la justicia argentina, la causa podría reabrirse en caso se presenten nuevas pruebas contra Axel. Por su parte, el abogado de la víctima confirmó que apelará la medida para que se continúe investigando el hecho.