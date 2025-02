El esperado concierto de Shakira en Lima, que fue cancelado el 16 de febrero, ha sido reprogramado para el 15 de noviembre de 2025. La noticia fue confirmada por Masterlive Perú, promotores del evento, a través de un comunicado oficial.

La empresa detalló que todas las entradas adquiridas para la fecha cancelada serán válidas automáticamente para el nuevo show, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Para aquellos que no puedan asistir en la nueva fecha, se indicó que en los próximos días se brindarán detalles sobre el proceso para solicitar el reembolso de las entradas.

“El concierto programado para el último domingo 16 de febrero, y que debió ser suspendido por razones conocidas ha sido reprogramado para el sábado 15 de noviembre de 2025. Todas las entradas adquiridas. para el show del 16 de febrero seguirán siendo válidas automáticamente para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite, para aquellos que no puedan asistir, en los próximos días compartiremos los pasos a seguir para solicitar el reembolso”, señala el comunicado.

Es importante señalar que Shakira anunció la mañana del lunes 17 de febrero que sí realizaría el concierto programado para ese día en el Estadio Nacional de Lima, lo que generó gran alegría entre sus seguidores, quienes habían quedado preocupados por la suspensión del show del domingo 16 de febrero.

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.