Dos generaciones se reúnen. Tito Silva, que se hizo viral en TikTok con su último tema “Mi bebito fiu fiu”, tuvo un sorprendente encuentro con Martin O’Connor y Tato Turano de Les Luthiers, el grupo humorístico argentino que se encuentran en el Perú debido al próximo show que realizarán este viernes 3 de junio de en el Plaza Arena del Jockey Plaza del Perú.

El músico peruano se comunicó con los veteranos artistas para realizar una entrevista y subirla a sus redes sociales aprovechando su creciente popularidad por su último gran éxito. Al ser un gran seguidor, le concedieron una reunión donde tuvo la oportunidad de incluso mostrarle el trabajo que viene realizando en redes sociales, hecho que sorprendió a los O’Connor y Turano e incluso hizo que reciba felicitaciones de ellos.

Silva habló con El Comercio sobre esta reunión y confesó que estaba a punto de llorar al ver a dos de sus artistas preferidos frente a él. “Me sentía demasiado nervioso y tenía muchos sentimientos encontrados. Yo soy fan de Les Luthiers desde hace muchos años, y estar en ese show mañana es utópico y épico”, dijo.

También expresó que lo que le emocionaba sobre los artistas argentinos es la “capacidad que tienen de unir la música y el humor de una manera tan genial, exquisita e inteligente”, algo que curiosamente él también realiza. Al ser preguntado si se inspiró en algún sentido de ellos dijo que indudablemente Les Luthiers influenciaría la carrera de cualquier músico que sea seguidor de ellos.

Sobre Les Luthiers

Es un grupo de músicos-actores-humoristas argentinos bautizados así al ser una de las características de sus actuaciones el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. En 2017 celebraron su 50 aniversario y, este mismo año, recibieron la máxima distinción que otorga el Congreso de la República Argentina: la ‘Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi’ y la ‘Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento’, además el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un “espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.

La agrupación vendrá a Lima para estrenar por primera vez en el país su show “Viejos Hazmerreíres”, un divertido recopilatorio que reunirá algunas de sus obras más celebradas. Bajo el hilo conductor de ‘Radio Tertulia’, surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras. Además, incluye obras nuevas como Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Además… "Viejos Hazmerreíres" El show se realizará en la Plaza Arena del Jockey Club del Perú en una única fecha el viernes 3 de junio a las 8:00 p.m. Las estradas aún están disponibles en la página web de Teleticket: https://teleticket.com.pe.