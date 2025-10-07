Violinista excelso James Ehnes llega a Lima: “Cada noche puede ser especial”

El sonido de James Ehnes (Canadá, 1976) empezó a tomar forma cuando tenía apenas cuatro años. Hijo de un trompetista y una pianista, creció entre partituras y ensayos domésticos que le mostraron que el camino de la música era posible. A sus 49 años llega por primera vez al Perú.

“Siempre me ha encantado viajar a Latinoamérica y espero tener más oportunidades de visitarla en el futuro. Como esta será mi primera visita a Perú, no sé qué esperar. Pero tengo varios amigos peruanos a quienes adoro, así que espero enamorarme del país y su gente”, contó el músico en respuesta a un cuestionario de El Comercio. Ehnes se presentará en la capital con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, aclamada orquesta de cámara.

Formado en la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York, donde recibió la Medalla Peter Mennin por su excelencia artística, Ehnes ha tocado con las mayores orquestas: la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago, la de Cleveland y la Filarmónica de Londres, etc. Su discografía supera los cuarenta álbumes, galardonados con premios Grammy, Juno y Gramophone.

“Lo mejor de mi trabajo es que cualquier noche puede ser especial y una oportunidad para crecer musical y personalmente. Algunas de las experiencias más significativas de mi carrera han ocurrido en momentos y lugares inesperados”, dijo.

¿Qué puede esperar el público peruano de su próxima presentación? “Es un honor para mí presentar el Concierto de Beethoven, que es por supuesto una de las grandes obras maestras de la música, por lo que estoy emocionado de que el público de Lima experimente esta increíble obra”; Ehnes se refiere al Concierto para violín en re mayor, opus 61, obra que considera “una de las grandes cumbres del repertorio”. También presentará la Sinfonía No 4 en La Mayor Op. 90 de Felix Mendelssohn. La velada incluirá también la obertura de Schubert.

“Solo toco las piezas que realmente me apasionan y que siento que entiendo. Es imposible convencer a alguien de una obra si el propio intérprete no está convencido”, sostuvo el músico.

Ehnes está de gira mundial. ¿Tocar en diferentes partes del mundo contribuye a un mayor desarrollo de su música? “Cada concierto es una oportunidad para aprender más sobre cómo comunicarnos eficazmente. Pero me parece extraordinario que los públicos de diferentes partes del mundo tengan mucho más en común que diferencias. Es cierto que la música es un idioma internacional”, respondió el artista.

Luego de tantos años de experiencia, ¿qué le hace sentir tocar el violín? “¡Toda la gama de emociones humanas! Pero más importante que cómo me siento al tocar es cómo puedo hacer sentir al público. Me considero un narrador de algunas de las historias más grandiosas de la historia de la humanidad, y me siento más realizado cuando siento que he aportado algo valioso a mi público.”

Por su parte la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, fundada en 1980 y dirigida por Paavo Järvi, es reconocida por su excelencia y enfoque innovador de piezas clásica. Sus grabaciones de las sinfonías de Beethoven han recibido los premios Echo Klassik, Diapason d’Or y Gramophone, entre otros.