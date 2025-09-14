Horóscopo de HOY, domingo 14 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: una decisión impulsiva podría provocar rechazo, pero habrá alguien que le comprenderá. Salud: estable y para mejor. Sorpresa: la buena fortuna llega.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su deseo de atraer a cierta persona crecerá si permite al corazón ser quien guíe sus acciones. Salud: se relajará con una técnica. Sorpresa: anuncio increíble.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: momento feliz y de armonía luminosa, todo inspirará confianza y cualquier apego terminará. Salud: fin al dolor de espalda. Sorpresa: gesto irresistible.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: surgirá una situación en la que su opinión no será tenida en cuenta y podría enojarse, atención. Salud: fortalecerá sus defensas. Sorpresa: problema resuelto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: hará bien en dejar atrás el pasado si va a comenzar una nueva relación. Momento feliz. Salud: necesita iniciar una dieta. Sorpresa: pondrá límites a alguien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su timidez sería una valla para conocer a alguien, pero habrá un cálido encuentro. Salud: los hombros ya no dolerán. Sorpresa: noticia inquietante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: lo que dicen los demás comenzará a afectarle, pero en la pareja hallará la seguridad. Salud: comienza a perder peso. Sorpresa: hallará algo perdido.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: si se demora en expresar sentimientos en una relación, las cosas saldrán mal. Salud: comenzará el gimnasio. Sorpresa: dinero extra llega.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: mostrará actitudes que reflejarán su incomodidad y eso no caerá bien. Salud: buen humor y sano vigor. Sorpresa: encuentro fortuito.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: se contagiará del entusiasmo de su pareja y se dejará llevar en cálidos momentos. Salud: su piel necesita cuidados. Sorpresa: misterio aclarado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: un ciclo termina y algo nuevo se inicia. No será para temer pero algo hermoso se avecina. Salud: hará bien en hidratarse. Sorpresa: visita imprevista.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible estará en alerta por una nueva relación pero la persona estará distante. Salud: cierta molestia se disipará. Sorpresa: lugar de ensueño.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y MOVEDIZA. SE EMOCIONA CON LAS HISTORIAS DE AMOR DE OTROS.