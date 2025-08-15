Horóscopo de HOY, viernes 15 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un plan resultará mejor de lo que espera por el apoyo de alguien experto. Amor: alguien especial hará vibrar su corazón y solo querrá estar cerca de esa persona.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momentos de intensa tarea. Será acertado resguardar las cosas valiosas. Amor: diálogos interrumpidos y desencuentros sin aviso podrían crear discusiones.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para no exigir a otros lo que antes resultó ser un mal proyecto. Amor: equilibrar las emociones y apartar las ideas negativas, mejorará la relación.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: gente importante valorará sus méritos y podría darle mayor responsabilidad. Amor: al conocer más a una persona se generarán afinidades que entusiasman.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: nuevos colegas le ayudarán a superar una situación difícil y surge beneficio. Amor: dejará de idealizar algún rasgo de su pareja y comenzará a verla tal cual es.

VIRGO (agosto 24-septiembre23)

Trabajo y negocios: pondrá en evidencia gruesos errores y los reparará por su experiencia. Amor: momentos agradables en la pareja enriquecen la vida íntima; será inolvidable.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz generará cierta exigencia para completar todos los detalles. Amor: tendrá el corazón dispuesto y se preparará para una nueva etapa romántica.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en no compartir datos de su proyecto con gente poco confiable. Amor: los obstáculos que provocan roces en la pareja al fin se disiparán; armonía renovada.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llega oportunidad para no dejar pasar; el negocio crecerá y le observarán. Amor: su pareja tendrá gestos adorables que le llenarán de entusiasmo por una nueva etapa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la falta de precisión y algunas negligencias le pondrán en alerta. Amor: hacer actividades en común en la pareja, llenará de fuerte encanto la intimidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá las discusiones entre bandos opuestos y el proyecto arrancará. Amor: porque le pidan mayor compromiso no será buena idea entrar en pánico.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto postergado tendrá inusitada vigencia y dará señales de mejoría. Amor: posibles altibajos en la pareja, pero si evita dramatizar todo se arreglará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NO MUY DISPUESTA A LAS AVENTURAS. PREFIERE RELACIONES ESTABLES Y DURADERAS.