Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores ‘El Ruso’ y madre de su hijo, denunció que Armonía 10 estaría condicionando el pago de una indemnización por su muerte a la cesión exclusiva de los derechos de imagen del intérprete.

“Están supeditando la conciliación a que Julia, hermana del artista, ceda de manera exclusiva y sin restricciones los derechos de imagen y nombre de Paul Flores. Consideramos que eso no es razonable”, declaró el abogado Jorge Cueva, representante legal de los deudos, en "Magaly TV, La Firme".

Asimismo, Cueva afirmó que la agrupación no habría desembolsado ningún monto correspondiente al seguro de vida, el cual ascendería a aproximadamente S/ 200 mil, ni contratado la póliza respectiva cuando el cantante aún estaba con vida.

Por su parte, Armonía 10, a través de su defensa legal, indicó que están a la espera de un documento que acredite al hijo del artista como heredero legítimo para proceder con el pago.

Armonía 10 responde: “La cifra solicitada es impagable”

De otro lado, Hugo Laurente, abogado del grupo piurano, declaró a Perú21 que la familia de Paul Flores habría solicitado S/ 280 mil por el uso de la imagen del cantante en el evento de aniversario número 53 de Armonía 10, programado a julio en el Estadio San Marcos.

“El evento reunirá a más de 50 músicos y no generará más allá de S/ 150 mil. La cifra que solicitan solo por usar la imagen del artista no es proporcional ni razonable” , afirmó el letrado, aclarando que la agrupación no utilizará la imagen de Flores en su evento.

Laurente agregó que desde el trágico asesinato del artista, ocurrido el pasado 16 de marzo, Armonía 10 ha cubierto todos los gastos funerarios, incluyendo tres días de velorio.

¿Cómo empezó el conflicto legal?

El estudio legal que representa a la familia del cantante emitió un comunicado donde lamentan quo no se tenga un acuerdo con Armonía 10.

“Pese a nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y respetuoso sobre los derechos laborales pendientes y el uso de su nombre e imagen, no ha sido posible lograr un entendimiento”, se lee en el pronunciamiento.

Viuda de Paul Flores anuncia acciones legales contra Armonía 10

Por otro lado, Laurente reveló que hay una propuesta en curso para que la familia del artista organice un evento homenaje en Piura durante el mes de septiembre, administrando los ingresos generados por la venta de entradas.

“Se les ofreció participar en una fiesta homenaje a Paul Flores para setiembre, donde el 100 % de los ingresos irán a la familia del cantante”, explicó el abogado de Armonía 10 en ‘Magaly TV la Firme’.

¿Armonía 10 pagará una pensión al hijo de Paul Flores?

Una de las promesas del grupo musical Armonía 10 a la familia de Paul Flores fue otorgar una pensión mensual de S/ 5 000 a su hijo, la cual se mantendría hasta que el menor cumpla 18 años. Sin embargo, los trámites para formalizar este compromiso aún se encuentran en proceso.

El abogado del grupo indicó que las gestiones para el pago de la pensión ya están en marcha, y que se estima que el primer desembolso podría concretarse en un plazo de entre 20 y 30 días.