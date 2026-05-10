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Manifestantes reclaman más protección contra la violencia machista, a 15 años del histórico Convenio de Estambul en Europa. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Manifestantes reclaman más protección contra la violencia machista, a 15 años del histórico Convenio de Estambul en Europa. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 11 de mayo de 2011, hace 15 años, el Consejo de Europa adoptó el Convenio de Estambul, el primer instrumento jurídico contra la violencia machista en el continente, que todavía no han ratificado cinco países miembros de la UE y que se complementó en 2024 con la primera legislación europea sobre la materia.

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