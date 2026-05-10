Un 11 de mayo de 2011, hace 15 años, el Consejo de Europa adoptó el Convenio de Estambul, el primer instrumento jurídico contra la violencia machista en el continente, que todavía no han ratificado cinco países miembros de la UE y que se complementó en 2024 con la primera legislación europea sobre la materia.

Otras efemérides

1911.- El aviador y constructor aeronáutico francés Edouard Nieuport logra la plusmarca de velocidad en el aire, al alcanzar 120 k/h.

1927.- En California (EE.UU.), se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que desde 1929 entrega los premios Óscar.

1947.- Ferrari debuta con su primer coche de carreras, el 125 S, en el circuito de Piacenza (Italia).

1949.- La Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU.

1954.- La reina Isabel II de Inglaterra permanece 36 horas en Gibraltar, con la consiguiente protesta española.

1985.- Mueren 53 personas al incendiarse una tribuna del campo de fútbol de Bradford City, en el norte de Inglaterra.

1992.- El general Fidel Ramos gana las primeras elecciones presidenciales democráticas desde 1969 en Filipinas.

1995.- Los 178 países signatarios en la ONU prorrogan indefinidamente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

1996.- Ocho alpinistas mueren a causa de una ventisca en su subida al monte Everest. Otros dos fallecieron días después.

1997.- El ordenador ‘Deep Blue’ derrota al campeón del mundo de la Asociación Profesional de Ajedrez (PCA), el ruso Gari Kasparov, en 19 movimientos.

1998.- La India reanuda sus pruebas nucleares, después de 25 años, con tres explosiones bajo tierra en el desierto de Pokhran.

2010.- David Cameron es nombrado primer ministro del Reino Unido tras la victoria electoral del Partido Conservador.

.- Fallecen 103 personas al estrellarse un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways procedente de Johanesburgo en el aeropuerto de Trípoli. Sólo sobrevivió un niño holandés de nueve años.

2019.- El cantante Julio Iglesias recibe un Grammy honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera.

2022.- Avianca y GOL crean el Grupo Abra, gigante latinoamericano de las aerolíneas.

2023.- La OMS anuncia el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o sísmica, declarada en julio de 2022.

Nacimientos

1888.- Irving Berlin, compositor estadounidense.

1904.- Salvador Dalí, pintor español.

1916.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel 1989.

1928.- Marco Ferreri, director de cine italiano.

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1932.- Valentino Garavani ‘Valentino’, diseñador italiano.

.- Francisco Umbral, escritor español.

1942.- Irene de Grecia, princesa griega, hermana de la Reina Sofía de España.

1978.- Laetitia Casta, modelo y actriz francesa.

1984.- Andrés Iniesta, futbolista español.

1992.- Thibaut Courtois, guardameta belga.

Defunciones

1881.- Henri Fréderic Amiel, escritor suizo.

1927.- Juan Gris, pintor español.

1946.- Pedro Henríquez Ureña, escritor dominicano.

1981.- Bob Marley, músico jamaicano.

1988.- Harold Philby, famoso espía anglo-soviético.

2002.- Joseph Bonanno ‘Joe Bananas’, jefe mafioso estadounidense.

2003.- José Manuel Lara Hernández, empresario español, fundador de la editorial española Planeta.