Efemérides del 26 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 26 de diciembre, pero de 1991, el Soviet Supremo declara el fin de la Unión Soviética (URSS) tras la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

OTRAS EFEMÉRIDES

1825.- Simón Bolívar, nombrado presidente vitalicio de Perú.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania

1863.- Se aplica por primera vez la electricidad en Europa con el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Hève (Francia).

1898.- Los científicos Pierre y Marie Curie informan a la Academia de las Ciencias de Francia del descubrimiento del radio y acuñan el término radiactividad.

1933.- El inventor estadounidense Edwin H. Armostrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).

1953.- Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo (de madre a hijo), que funcionó durante 22 días.

1960.- Comienza la Operación Pedro Pan, informalmente llamada “Operación Peter Pan”, que se prolongó hasta el 23 de octubre de 1962 y con la que más de 14.000 menores de edad salieron solos de Cuba con destino a Estados Unidos. La operación, ejecutada por el sacerdote de origen irlandés Bryan O.Walsh y financiada por EE.UU., se consideró el mayor éxodo infantil del siglo XX en Occidente.

1996.- Entra en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desertización.

2004.- Se registra en Aceh, Sumatra, un gran terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter que afecta a 12 países de Asia y África y cuyo balance se cifra en 229.000 muertos.

2006.- En Irak, el Tribunal de Casación ratifica la sentencia a muerte contra el expresidente Sadam Husein.

2012.- En China se inaugura la línea de alta velocidad más larga del mundo entre Beijing y Cantón, con una extensión de vía de 2.298 kilómetros.

2017.- El único africano ganador de un Balón de Oro, el exfutbolista George Weah, gana las elecciones presidenciales en Liberia con el partido Congreso por el Cambio Democrático (CCD).

2020.- Muere a los 98 años George Blake, el legendario agente del Servicio Secreto de Inteligencia británica que espió para el KGB soviético.

2022.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas natural en el mar Negro.

2023.- Declarado Bien de Interés Cultural la necrópolis de Panoria en Darro (Granada), una de las más antiguas de Europa.

.- Se realiza en Turín (Italia) la primera cirugía del mundo a un italiano que recuperó el uso de una mano paralizada con el trasplante de los nervios de un pie.

NACIMIENTOS

1716.- Thomas Gray, poeta lírico inglés.

1893.- Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), dirigente de la República Popular China.

1904.- Alejo Carpentier, escritor cubano.

1910.- Magdalena Nile del Río, “Imperio Argentina”, actriz, cantante y bailarina hispano-argentina.

1914.- Richard Widmark, actor estadounidense de cine.

1949.- José Manuel Ramos-Horta, independentista timorense, Premio Nobel de la Paz.

1959.- Mariano Barroso Ayats, director, guionista y productor de cine español.

DEFUNCIONES

1949.- Mateo Hernández, escultor y pintor español.

1977.- Howard Hawks, director de cine estadounidense.

1988.- Pablo Sorozábal, compositor español.

1994.- Sylva Koscina, actriz italiana de origen croata.

2005.- Federico Montañana Alba, pintor, grabador y escenógrafo español.

2006.- Gerald Ford, expresidente de EEUU.

2009.- Yves Rocher, empresario francés.

2021.- Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, luchador por los derechos humanos y Nobel de la Paz de 1984.

2023.- Wolfgang Schäuble, político alemán, coartífice de la reunificación de Alemania.

2024.- Manmohan Singh, ex primer ministro y arquitecto del despegue económico de la India.

VIDEO RECOMENDADO

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California y se pronostican más aguaceros para este jueves 25 de diciembre durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios. (AFP)