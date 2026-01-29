Escuchar
(2 min)
The Beatles realizan su última presentación como banca conjunta en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. (Foto de Apple Corps Ltd.)

The Beatles realizan su última presentación como banca conjunta en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. (Foto de Apple Corps Ltd.)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

The Beatles realizan su última presentación como banca conjunta en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. (Foto de Apple Corps Ltd.)
The Beatles realizan su última presentación como banca conjunta en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. (Foto de Apple Corps Ltd.)
Por Agencia EFE

En un 30 de enero, pero de 1969, The Beatles realiza en la azotea del edificio Apple Corps el último concierto de su carrera. La actuación fue disuelta por la policía por las quejas de los vecinos.

TE PUEDE INTERESAR

Efemérides del 30 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Actualidad

Efemérides del 30 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista
Mundo

Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza
Mundo

La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza

El papa llama a que los Juegos de Milán sirvan para “construir puentes” entre culturas
Mundo

El papa llama a que los Juegos de Milán sirvan para “construir puentes” entre culturas