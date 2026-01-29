Efemérides del 30 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 30 de enero, pero de 1969, The Beatles realiza en la azotea del edificio Apple Corps el último concierto de su carrera. La actuación fue disuelta por la policía por las quejas de los vecinos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1853.- La aristócrata española Eugenia de Montijo se casa con el emperador francés Napoleón III en París.

1920.- Un incendio destruye el Teatro Lírico, también conocido como Grant Teatro de Madrid.

1933.- Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller de Alemania y abre el camino del Tercer Reich.

1937.- Finaliza en la URSS el segundo proceso de Moscú.

1939.- Hitler anuncia en el Reichstag la “solución” del problema judío en Alemania.

1948.- Asesinado por un fanático hindú el líder político-religioso indio Mahatma Gandhi.

1950.- El poeta chileno Pablo Neruda publica “Canto General”.

1972.- “Domingo Sangriento” (Bloody Sunday): militares británicos matan a 14 civiles que participaban en una manifestación en Londonderry (Irlanda del Norte).

1986.- El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, jura la Constitución en un acto solemne en el Congreso.

2004.- México nombra a María López Urbina fiscal especial para investigar los más de 300 asesinatos y medio millar de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

2009.- Los presidentes de Rusia y de Cuba, Dmitri Medvédev y Raúl Castro, firman un nuevo acuerdo de cooperación estratégica y dan por acabada la época de alejamiento tras la caída de la URSS.

2013.- Corea del Sur lanza con éxito al espacio su primer cohete fabricado parcialmente con tecnología local.

2018.- El día de su 50 cumpleaños el rey Felipe VI impone el Toisón de Oro a su hija la Princesa Leonor.

2022.- Con su triunfo en el Open de Australia, Rafa Nadal se convierte en el primer tenista de la historia en conseguir 21 títulos de Grand Slam.

2024.- EFE lega al Instituto Cervantes su historia y oficio periodístico, depositando en la Caja de las Letras sus normas y criterios lingüísticos y éticos.

NACIMIENTOS

1882.- Franklin D. Roosevelt, presidente de EE.UU.

1878.- Anton Hansen Tammsare, escritor estonio, autor de ‘Verdad y Justicia’, una de las obras maestras de la literatura de su país.

1899.- Manuel López Quiroga, músico español.

1921.- Telmo Zarraonaindía, “Zarra”, futbolista español.

1927.- Olof Palme, político sueco.

1930.- Gene Hackman, actor estadounidense.

1934.- Claudio Rodríguez, poeta y académico español.

1935.- Pedro Schwartz Girón, político y economista español.

1937.- Vanessa Redgrave, actriz británica.

.- Boris Spassky, ajedrecista ruso.

1941.- Richard “Dick” Cheney, vicepresidente de Estados Unidos.

1945.- Cristina Rota, actriz, productora y profesora de arte dramático argentina y española.

1951.- Phil Collins, músico y cantante británico.

1957.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

1962.- Abdallah Ben Husein, rey de Jordania, Abdallah II.

1968.- Felipe VI, Rey de España.

1974.- Christian Bale, actor británico.

1979.- Carlos Latre, humorista y actor español.

DEFUNCIONES

1948.- Mahatma Gandhi, padre de la independencia de la India, asesinado por un fanático hindú.

1969.- Dominique Pire, sacerdote belga, Premio Nobel de la Paz 1958.

1984.- Alejandro Goicoechea, inventor español.

1991.- José Ferrater Mora, filósofo y escritor español.

.- John Bardeen, investigador estadounidense, dos veces Nobel de Física.

1994.- Pierre Boulle, escritor francés.

1995.- Gerald Durrell, naturalista y escritor británico.

1997.- Cayetano Luca de Tena, director teatral español.

2001.- Jean Pierre Aumont, actor francés.

2002.- Inge Morath, fotógrafa estadounidense de origen austriaco, esposa de Arthur Miller.

2006.- Lola Cardona, actriz española.

2008.- Marcial Maciel, sacerdote mexicano, fundador de los Legionarios de Cristo.

2013.- Patty Andrews, cantante estadounidense.

2014.- Félix Grande, poeta, ensayista y flamencólogo español.

.- Jean Babilée, bailarín francés.

2015.- Carl Djerassi, químico austríaco-estadounidense.

2018.- Azeglio Vicini, seleccionador italiano de fútbol.

.- Mark Salling, actor estadounidense de la serie “Glee”.

2021.- Manuel Salinas, pintor español.

2022.- Suylén Milanés, cantante y productora musical cubana, hija del también músico Pablo Milanés.

2023.- Alexis Ravelo, escritor.

.- Andrés Barbosa, biólogo español.

2024.- Josep Sorribes, economista.

2025.- Marianne Faithfull, cantante, actriz y compositora. Musa de los Rolling Stones y pareja de Mick Jagger.

