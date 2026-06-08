En un 9 de junio, pero de 1924, la ecuatoriana Matilde Hidalgo se convierte en la primera mujer de Latinoamérica en ejercer el derecho al voto en unas elecciones nacionales.

OTRAS EFEMÉRIDES

1732.- Inauguración del Transparente de la Catedral de Toledo, obra barroca del arquitecto Narciso Tomé.

1815.- Firma del acta final del Congreso de Viena para restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón.

1928.- El piloto australiano Charles Kingsford Smith aterriza en Brisbane (Australia) tras el primer vuelo transpacífico con escalas, que partió el 31 de mayo desde Oakland, California.

1934. Primera aparición del Pato Donald, personaje de dibujos animados creado por Walt Disney, en el cortometraje ‘La gallinita sabia’.

1948.- Se establece el Consejo Internacional de Archivos bajo los auspicios de la Unesco. En conmemoración, desde 2007 se celebra el 9 de junio el Día Internacional de los Archivos.

1973.- El ciclista belga Eddy Merckx gana su cuarto Giro de Italia.

1990.- La tenista yugoslava Mónica Seles, de 16 años, se convierte en la más joven ganadora del torneo de Roland Garros, al derrotar en la final a la alemana Steffie Graf.

1993.- Boda del príncipe heredero del Japón, Naruhito, con la diplomática Masako Owada en el palacio imperial de Tokio.

1999.- Abdalá II es coronado como nuevo rey de Jordania.

2009.- Dieciocho muertos, incluidos dos funcionarios de la ONU, y 600 heridos al explotar un coche-bomba junto a un lujoso hotel de Peshawar, Pakistán.

2013.- Edward Snowden, un extécnico de la CIA, confiesa haber filtrado a la prensa datos de espionaje cibernético en Estados Unidos.

2021.- La Justicia rusa ilegaliza el movimiento político y varias organizaciones asociadas al líder opositor Alexéi Navalni.

2022.- La británica Ellen MacArthur, impulsora de la economía circular, gana el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

2023.- Hallan con vida a los cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva tras un accidente aéreo en Colombia.

NACIMIENTOS

1781.- George Stephenson, inventor inglés de la locomotora de vapor.

1843.- Bertha von Suttne, escritora austríaca, pacifista, primera mujer Premio Nobel de la Paz.

1921.- Guido Munch, astrofísico mexicano, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1989.

1930.- Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.

1945.- Luis Ocaña, ciclista español.

1952.- Luis Pastor, cantautor español.

1961.- Michael J. Fox, actor estadounidense de origen canadiense.

.- Aaron Sorkin, guionista estadounidense.

1963.- Johnny Depp, actor estadounidense.

1964.- Carlos Pauner, alpinista español.

1981.- Natalie Portman, actriz estadounidense.

2001.- Xolo Maridueña, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1870.- Charles Dickens, novelista inglés.

1903.- Gaspar Núñez de Arce, poeta español.

1974.- Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y Premio Nobel en 1967.

1996.- Rafaela Aparicio, actriz española.

2002.- Elena Burke, cantante cubana.

2008.- Alberto Lorca, coreógrafo, fundador del Ballet Nacional Festivales de España.

2010.- Marina Semyonova, bailarina rusa.

2013.- Elías Querejeta, productor de cine.

2015.- Pedro Zerolo, político español, activista LGTBI.

2017.- Adam West, actor estadounidense.

2020.- Pau Donés, cantante y músico español.

2022.- Olivia Valere, empresaria francesa de la noche marbellí.

.- Clara Atelman, activista argentina por los Derechos Humanos.

2025.- Frederick Forsyth, escritor británico.

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Al menos 35 personas murieron el lunes 8 de junio tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades. (AFP)

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