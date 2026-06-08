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La médica, poetiza y activista ecuatoriana Matilde Hidalgo, quien fue la primera mujer en Latinoamérica en adquirir el derecho al voto, el 9 de junio de 1924. (Foto de dominio público)
La médica, poetiza y activista ecuatoriana Matilde Hidalgo, quien fue la primera mujer en Latinoamérica en adquirir el derecho al voto, el 9 de junio de 1924. (Foto de dominio público)
Por Agencia EFE

En un 9 de junio, pero de 1924, la ecuatoriana Matilde Hidalgo se convierte en la primera mujer de Latinoamérica en ejercer el derecho al voto en unas elecciones nacionales.

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