Irán, el actor del Medio Oriente en horas bajas y en riesgo de quedar fuera de juego

Israel y Hamás no fueron los únicos ausentes este lunes 13 en la cumbre realizada en Sharm el Sheij (Egitpo) para la firma de un acuerdo de alto el fuego para poner fin a dos años de conflicto bélico y para alcanzar una paz duradera en el Medio Oriente. Irán, uno de los actores relevantes en la volátil región, tampoco estuvo presente en la cita a la que acudieron líderes de casi 30 países, entre potencias europeas y estados del Golfo Pérsico.

Este martes 14, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, puso en duda la postura de paz desplegada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el balneario egipcio y dijo en la red social X que el líder republicano puede ser “un presidente de la paz o un presidente de la guerra, pero no puede ser ambos al mismo tiempo”.

“El inicio del alto el fuego en Gaza podría ser el fin entre bambalinas del alto el fuego en otro lugar”, advirtió en X la semanas pasada Alí Akbar Velayati, uno de los principales asesores del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. Esto revela claramente el temor dentro del país persa a nuevos ataques.