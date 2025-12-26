Mujeres y niños se reúnen para ir a buscar agua en el campamento de desplazados de Ladan, en las afueras de Dollow, en el estado de Jubaland, Somalia. Foto: EFE/EPA/Daniel Irungu
Israel es el primer país en reconocer a Somalilandia
anunció el viernes el , una república que se separó de Somalia y que hasta ahora no había sido reconocida por ningún otro país.

Este territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), situado en el extremo noroeste de Somalia, es considerado desde ahora como “un Estado independiente y soberano”, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, .

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como “Irro”, saludó de inmediato “un momento histórico”.

se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en , afectada por la insurgencia islamista de Al Shabab y por conflictos políticos crónicos.

Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

