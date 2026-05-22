Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen referencial. Un miembro del personal médico de la Unidad de Tratamiento del Ébola (ETU) se pone su Equipo de Protección Personal (EPP) durante un ensayo semanal en el Hospital General de Bwera, fronterizo con la República Democrática del Congo, Uganda occidental, el 12 de diciembre de 2018. (AFP / Isaac Kasamani).
Imagen referencial. Un miembro del personal médico de la Unidad de Tratamiento del Ébola (ETU) se pone su Equipo de Protección Personal (EPP) durante un ensayo semanal en el Hospital General de Bwera, fronterizo con la República Democrática del Congo, Uganda occidental, el 12 de diciembre de 2018. (AFP / Isaac Kasamani).
/ ISAAC KASAMANI
Por Agencia EFE

El brote de ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC) puede derivar “rápidamente” en una mayor catástrofe humanitaria de la que ya se vive en esta zona, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.