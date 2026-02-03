Japón: inusuales nevadas dejan al menos 30 muertos en dos semanas

Escuchar
Personas viajan por una calle nevada en la ciudad de Aomori, Japón, el 3 de febrero de 2026. (Foto de JIJI Press / AFP).

Personas viajan por una calle nevada en la ciudad de Aomori, Japón, el 3 de febrero de 2026. (Foto de JIJI Press / AFP).

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas viajan por una calle nevada en la ciudad de Aomori, Japón, el 3 de febrero de 2026. (Foto de JIJI Press / AFP).
Personas viajan por una calle nevada en la ciudad de Aomori, Japón, el 3 de febrero de 2026. (Foto de JIJI Press / AFP).
/ STR
Por Agencia AFP

Unas inusuales nevadas en Japón han causado 30 muertes en las últimas dos semanas, informaron las autoridades este martes, entre ellas la de una mujer de 91 años que fue encontrada bajo un montículo de nieve de tres metros frente a su casa.

