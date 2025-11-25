Mercado de animales de Indonesia ha puesto fin al comercio de carne de perro y gato. Foto: FOUR PAWS
Mercado de animales de Indonesia ha puesto fin al comercio de carne de perro y gato. Foto: FOUR PAWS
Capital de Indonesia prohíbe el consumo de carne de perros y gatos
Capital de Indonesia prohíbe el consumo de carne de perros y gatos

Capital de Indonesia prohíbe el consumo de carne de perros y gatos

La capital indonesia, , aprobó este martes una normativa que prohíbe el sacrificio y la venta con fines alimentarios de perros, gatos y otros animales transmisores de la rabia, .

“Esperemos que esto pueda mantener y mejorar la salud (pública) entre los residentes de Yakarta”, dijo el gobernador de la capital, Pramono Anung Wibowo, tras firmar la nueva regulación, que ilegaliza el comercio de perros, gatos, murciélagos, monos y civetas, “ya sea como carne viva o como otros productos, crudos o procesados”.

Los musulmanes -mayoría en Indonesia- consideran impuro comer cerdo y perro, pero la carne canina se consume de manera legal en zonas del archipiélago donde habitan grupos no musulmanes, como Célebes, donde el mercado de Tomohon, conocido por la venta de animales exóticos con finales alimentarios, prohibió en julio de 2023 la matanza y el consumo de perros.

“Esta medida visionaria del sienta un precedente importante y debería servir como ejemplo para otros líderes gubernamentales regionales”, escribió la coalición de organizaciones de bienestar animal Dog Meat Free (Libre de Carne de Perro) en X.

Según el mismo grupo animalista, que asegura que “la lucha no ha terminado, pero hoy se avanza un paso”, el consumo de carne de perro se extiende entre el 7 % de la población indonesia.

Defensores de animales rescatan a perros y gatos en Tomohon. Foto: AFP
Defensores de animales rescatan a perros y gatos en Tomohon. Foto: AFP

“La carne de gato es mucho menos común, con un consumo de alrededor del 1 % de los indonesios. Sin embargo, cada año se comercializan miles de gatos, especialmente en los mercados de Célebes del Norte”, asegura en su página web la ONG Humane Society International.

En enero de 2024, el Parlamento de decidió ilegalizar a partir de 2027 la cría y venta de perro para consumo humano, una práctica vigente en países asiáticos como China, India, Vietnam, Filipinas, Camboya e Indonesia.

El consumo de carne canina no es algo generalizado en la región y su legalidad varía según los países y, a veces, las ciudades.

