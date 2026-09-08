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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento titulado "Steel Across America", en la Ellipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 8 de septiembre de 2026. (Finn Gomez / Getty Images vía AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento titulado "Steel Across America", en la Ellipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 8 de septiembre de 2026. (Finn Gomez / Getty Images vía AFP)
/ FINN GOMEZ

Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el martes la victoria “realmente grande” del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) tras su remontada en las elecciones regionales del domingo.

¡Wow! El partido populista en Alemania acaba de tener una gran noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social antes de criticar duramente las “absolutamente horribles reglas de inmigración” del país europeo, también objetadas por el partido pro-Trump AfD, que ganó en la región oriental de Sajonia-Anhalt.

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