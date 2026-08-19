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Resumen

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Congresista republicano Cory Mills quien perdió las elecciones primarias en Florida en medio de acusaciones de violencia sexual e irregularidades financieras. Foto: EFE/ Cory Mills for Florida
Congresista republicano Cory Mills quien perdió las elecciones primarias en Florida en medio de acusaciones de violencia sexual e irregularidades financieras. Foto: EFE/ Cory Mills for Florida
/ Cory Mills for Florida
Por Agencia EFE

El presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que le pidió a Cory Mills, congresista de Florida acusado de violencia sexual e irregularidades financieras, que se retirara de las primarias que acabó perdiendo anoche frente al también candidato republicano Ryan Elijah.

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