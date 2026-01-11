Trump repostea mensaje que sugiere que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Escucha la noticia
El presidente Donald Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.
Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa.
El comentario de Trump en su republicación fue: “¡Suena bien para mí!”.
El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un “californiano conservador”, tiene menos de 500 seguidores.
La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.
