El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 9 de enero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
Trump repostea mensaje que sugiere que Marco Rubio sea presidente de Cuba
El presidente reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado , hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de .

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa.

El comentario de Trump en su republicación fue: “¡Suena bien para mí!”.

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un “californiano conservador”, tiene menos de 500 seguidores.

La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.

