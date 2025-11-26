Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. Foto: X/@DNewsOK
Soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. Foto: X/@DNewsOK
Al menos dos agentes de la resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles , informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”, declaró Noem en la red social X.

Maduro propuso renunciar tras un plazo de dos años pero fue rechazado por la Casa Blanca, según el NYT

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de , quien se encuentra en Florida.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)

