Imagen de archivo de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. (EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el lunes la operación de EE.UU. en Venezuela
El Consejo de Seguridad de la se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el este sábado y la captura del presidente venezolano, , y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

LEE: Así bajó del avión Nicolás Maduro tras llegar a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico | VIDEO

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El propio Gobierno venezolano había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad tras los ataques, que cayeron sobre infraestructuras civiles y militares y se cobraron la vida de personas en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, si bien no precisó más detalles al respecto.

“Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es destruir nuestra forma de gobierno republicana, elegida libremente por nuestro pueblo, e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo”, escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad de la ONU este sábado.

Por su parte, un portavoz del secretario general de la ONU, , aseguró hoy que la acción militar constituye “un precedente peligroso”.

El presidente de Estados Unidos, , confirmó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en suelo venezolano y que Maduro y Flores fueron “capturados y sacados del país”.

Posteriormente, que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

MÁS: Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener “preocupantes implicaciones para la región”.

Guterres dijo que los acontecimientos constituyen “un precedente peligroso”, subrayó “la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas” y pidió a las partes “entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

