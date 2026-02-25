Escuchar
Pastorita, un buque cisterna de GLP/químico con bandera de Cuba, llega al puerto de La Habana el 9 de febrero de 2026. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
Por Agencia AFP

Estados Unidos autoriza la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado, anunció este miércoles el Departamento del Tesoro.

