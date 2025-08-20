Fotografía de archivo del muro fronterizo entre EE.UU. y México, donde se registran altas temperaturas. Foto: EFE/David Maung
Estados Unidos pinta de negro el muro fronterizo para elevar su temperatura y evitar escaladas
El Gobierno del ha comenzado a pintar de negro el con México para elevar la temperatura de las barras de metal y hacer más difícil su escalada, como parte de sus esfuerzos para .

La secretaria de Seguridad Nacional, , publicitó la nueva estrategia este miércoles cuando se cumplen siete meses de la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca con la promesa de reducir a cero la inmigración indocumentada.

“Este muro es parte de la diferencia.. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, dijo la funcionaria en un mensaje en X.

Noem estuvo el martes en una sección del muro fronterizo sur en Santa Teresa (Nuevo México), donde explicó a los agentes la para aumentar la temperatura de la estructura metálica actualmente de color marrón y, por lo tanto, dificultar su escalada, además de aumentar la vida útil del metal.

La secretaria explicó que la nueva pintura se realizó “específicamente” a petición del .

Destacó que la renovación del muro ayudará a los agentes de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) a hacer su trabajo.

Fotografía tomada de la red social X que muestra a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saludando a un funcionario en frente del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, en Santa Teresa. Foto: EFE/ @sec_noem
“Es a la vez escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó.

Los fondos para renovar el muro y la nueva construcción, que avanza a un ritmo cercano a los 800 metros por día, según los, se adjudicaron en la ley de presupuesto aprobada en julio pasado.

La también está invirtiendo en tecnología, cámaras, sensores e infraestructura fluvial en la frontera suroeste.

