Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el futuro líder supremo de Iránno durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.

