El Secretario de Energía Chris Wright habla durante una mesa redonda en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower cerca de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de marzo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El Secretario de Energía Chris Wright habla durante una mesa redonda en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower cerca de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de marzo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia AFP

Estados Unidos no planea atacar la infraestructura energética de Irán como parte de la ofensiva que lleva a cabo junto a Israel contra la república islámica, declaró este domingo el secretario de Energía, Chris Wright.

