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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene durante una rueda de prensa en el cuartel general del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), situado en la base aérea de MacDill, en Tampa (Florida), el 5 de marzo de 2026. Foto: Octavio JONES / AFP
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene durante una rueda de prensa en el cuartel general del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), situado en la base aérea de MacDill, en Tampa (Florida), el 5 de marzo de 2026. Foto: Octavio JONES / AFP
/ OCTAVIO JONES
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió este viernes los “resultados militares decisivos” en la guerra contra Irán y afirmó que las Fuerzas Armadas de su país deberían ser reconocidas con el Premio Nobel de la Paz “cada año” por garantizar la seguridad mundial.

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