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El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en Kingston, Jamaica, el 26 de marzo de 2025. (Foto de Nathan Howard / POOL / AFP)
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en Kingston, Jamaica, el 26 de marzo de 2025. (Foto de Nathan Howard / POOL / AFP)
/ NATHAN HOWARD
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó este viernes que se impondrán más sanciones a Cuba después de las anunciadas el jueves, en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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