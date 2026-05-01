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Cuba tacha de «ilegales y abusivas» las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP
Cuba tacha de «ilegales y abusivas» las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba calificó como «ilegales y abusivas» las nuevas sanciones que le ha impuesto este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra cualquier persona «extranjera o estadounidense» que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

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