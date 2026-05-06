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Foto del 23 de septiembre de 2009 que muestra al empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, participando en el segundo día de la Quinta Reunión Anual de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York. (EFE/ Ramin Talaie).
Foto del 23 de septiembre de 2009 que muestra al empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, participando en el segundo día de la Quinta Reunión Anual de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York. (EFE/ Ramin Talaie).
Por Agencia EFE

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena.

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