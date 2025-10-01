Nueva York: Parte de un edificio de apartamentos de gran altura se derrumba en el Bronx

Parte de un edificio de apartamentos de gran altura en la ciudad de Nueva York se derrumbó el miércoles por la mañana, dejando una esquina del edificio de viviendas públicas convertida en un montón de escombros.

El departamento de bomberos de la ciudad dijo que no tenía informes inmediatos de heridos. Dijo que estaba respondiendo a un informe de una explosión de gas que derrumbó un conducto de incineración en el edificio de 20 pisos en el Bronx. Las autoridades afirmaron que ninguna vivienda se vio afectada.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Juez desestima los cargos de terrorismo en el caso estatal contra Luigi Mangione

“Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa de este suceso y el alcance de los daños, más allá de los daños externos reportados en la chimenea”, afirmó la autoridad de vivienda de la ciudad en un comunicado.

Las imágenes de vídeo del lugar muestran un edificio de gran altura con una esquina derrumbada desde la planta baja hasta el tejado. Los vídeos grabados por los residentes cercanos muestran una nube de polvo que se eleva sobre la manzana momentos después del derrumbe, que se produjo alrededor de las 8:10 de la mañana.

Entre los escombros se veían aires acondicionados, que parecen haber sido arrancados de las ventanas de los apartamentos por la caída de los ladrillos.

Bomberos en la escena del derrumbe tras explosión de gas del Bronx. Foto: @MDiamond8/X

El alcalde Eric Adams dijo que le habían informado sobre la emergencia y que las autoridades aún estaban realizando una evaluación completa. “Por su seguridad, eviten la zona”, escribió en X.

La policía municipal dijo que recibió llamadas al 911 sobre el derrumbe de un edificio poco después de las 8 de la mañana del miércoles en el edificio Mitchel Houses.

“Al llegar, los agentes observaron un derrumbe parcial del edificio”, afirmó el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado. Los bomberos, los funcionarios municipales responsables de la construcción y la empresa de servicios públicos Con Edison se personaron en el lugar, mientras los agentes establecían un perímetro alrededor de la zona.

Los conductos de incineración de los edificios de la ciudad de Nueva York se utilizaban antiguamente para eliminar la basura, que luego se quemaba in situ. Sin embargo, en gran medida han sido sustituidos por compactadores de basura, que pueden utilizar los mismos conductos.

Alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos gestionados por la mayor autoridad de vivienda del país, conocida como NYCHA. Los inquilinos del sistema llevan décadas quejándose de la presencia de roedores, moho y cortes de calefacción y agua caliente.

Muchas de las propiedades datan de los años 40, 50 y 60. En 2019, se nombró a un supervisor federal para abordar problemas crónicos como la pintura con plomo, el moho y la falta de calefacción. Cuando terminó su mandato de cinco años en 2024, el supervisor, Bart Schwartz, señaló que el problema general para los residentes seguía siendo el “mal estado físico de los edificios de la NYCHA”.