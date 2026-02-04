The Washington Post inicia centenares de despidos que afectarán a internacional y deportes

Escuchar
El edificio de la sede del periódico Washington Post se ve en K Street en Washington DC, el 16 de mayo de 2019. (Eric BARADAT / AFP)

El edificio de la sede del periódico Washington Post se ve en K Street en Washington DC, el 16 de mayo de 2019. (Eric BARADAT / AFP)

El edificio de la sede del periódico Washington Post se ve en K Street en Washington DC, el 16 de mayo de 2019. (Eric BARADAT / AFP)
El edificio de la sede del periódico Washington Post se ve en K Street en Washington DC, el 16 de mayo de 2019. (Eric BARADAT / AFP)
/ ERIC BARADAT
Por Agencia EFE

The Washington Post informó este miércoles a su ​personal que iniciaba un ‌proceso con centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

