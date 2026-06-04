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Todd Blanche es el fiscal general interino tras la salida de Pam Bondi. (Foto: AFP)
Todd Blanche es el fiscal general interino tras la salida de Pam Bondi. (Foto: AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que planea nombrar de forma permanente a su exabogado personal como fiscal general al frente del Departamento de Justicia.

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