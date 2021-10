En la lucha por la segunda vuelta José Antonio Kast (21% +3pts) pasó a liderar la carrera presidencial en empate estadístico con Gabriel Boric (20%) que todavía gana en todos los posibles escenarios. A ellos los siguen Yasna Provoste con 12% (-1pto) y Sebastián Sichel (7%), que otra vez cayó 3pts completando un retroceso de 17pts desde el pasado 30 de julio.

Más abajo se ubican Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%, +2pts). Mientras el 27% no sabe, no responde o no votaría, de acuerdo a la encuesta Cadem. No obstante, Boric se impone frente a todos sus posibles rivales, pues le gana por 4 pts a Provoste (39% vs 35%), por 6pts a Sichel (41% vs 35%) y por 8pts a Kast (43% vs 35%).

SOBRE EL ÚLTIMO DEBATE

De cara a las elecciones generales de noviembre, un 62% dice haber visto el último debate televisivo y un 52% lo califica como regular, 22% como bueno o muy bueno y 25% como malo o muy malo. De acuerdo al sondeo, Kast se alzó como el ganador del encuentro con 32%, seguido de Boric (17%) y Provoste (15%). Sichel (4%) y Artés (2%) fueron los que tuvieron el peor desempeño.

GESTIÓN DE SEBASTIÁN PIÑERA

En otro ámbito, 55% está de acuerdo con que el Gobierno haya decretado estado de excepción en zonas de La Araucanía y el Biobío. Por su parte, la aprobación del presidente Sebastián Piñera llega a 16% y la desaprobación a 79%, sin variación respecto a la semana pasada.

En medio de la acusación constitucional que enfrenta Piñera, la desaprobación al Gobierno aumentó en ocho puntos alcanzado uno de los números más altos de los últimos meses, mientras que la aprobación solo subió un punto.

ELECCIONES PRESIDENCIALES: ¿CÓMO VAN LAS CIFRAS?

Esta semana, la carrera presidencial registra cambios, luego que José Antonio Kast subiera 3pts y alcanzara 21% en intención de voto, lo que lo deja en el primer lugar, en empate con Gabriel Boric (20%). En tercera posición aparece Yasna Provoste, con 12%, seguida de Sebastián Sichel quien vuelve a caer y marca 7% (-3pts).

Luego están Franco Parisi con 6%, Marco Enríquez Ominami con 4% y Eduardo Artés con 3% (+2pts). El 27% no votaría por ninguno, no sabe o no responde. En cuanto a expectativas, el 36% (+2pts) cree que el candidato del Frente Amplio será el próximo presidente de Chile, seguido ahora por Kast con 20% (+5pts), Provoste (16%, -1pto), y Sichel con 9% (-5pts).

BORIC SUPERA EN POSIBLES ESCENARIOS

En escenarios de segunda vuelta, Boric supera a Provoste (39% vs 35%), a Sichel (41% vs 35%) y a Kast (43% vs 35%), mientras que la representante de Nuevo Pacto Social le ganaría a Sichel (40% vs 35%) y a Kast (44% vs 36%). Por último, si la disputa fuera entre Sichel y Kast, el segundo se impondría por 34% a 30%.

EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES E INDUSTRIAS

La confianza en la convención constituyente cae esta semana a 42% (-5pts), en tanto la desconfianza sube a 55% (+3pts).

En tanto, Metro es la institución que más confianza genera, con 63%, 2pts menos que en febrero, seguido de las universidades (59%), los laboratorios de remedios nacionales (57%, -4pts), supermercados (56%, -7pts), laboratorios de remedios internacionales (52%, -1pto) y clínicas (51%, -3pts).

Con menos del 50% aparecen las empresas de celulares (48%, +3pts), Fonasa (47%, -8pts), empresas de internet y cable (46%, +4pts), empresas de servicios básicos de agua (44%, -2pts), los bancos (43%, -1pto), los malls y centros comerciales (41%, +5pts), las mineras (39%, -10pts), las empresas de servicios básicos de luz (39%, -2pts), los hospitales públicos (38%, -13pts), las farmacias (38%, -10pts) las multitiendas (34%) y el Transantiago (34%, -4pts).

Más atrás se ubican las inmobiliarias y constructoras (31%, -7pts), las forestales (27%, -13pts), las concesionarias de autopistas y carreteras (25%, -5pts), las empresas de servicios básicos de gas (25%, -36pts), las Isapres (22%, -1pto) y las AFPs (17%, -6pts).