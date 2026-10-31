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Jean-Luc Mélenchon, candidato del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) para las elecciones presidenciales francesas de 2027, participa en unas manifestaciones a escala nacional en París, el 31 de octubre de 2026. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Jean-Luc Mélenchon, candidato del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) para las elecciones presidenciales francesas de 2027, participa en unas manifestaciones a escala nacional en París, el 31 de octubre de 2026. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
/ SAMEER AL-DOUMY
Por Agencia EFE

El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, llamó a manifestarse pacíficamente en Francia este sábado y anunció que participará en la marcha sindical de París contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos, en una jornada marcada por las restricciones impuestas por las autoridades ante el riesgo de disturbios.

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