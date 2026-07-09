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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, tras una reunión en Leticia, Colombia, frontera con Brasil, el 8 de julio de 2023. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, tras una reunión en Leticia, Colombia, frontera con Brasil, el 8 de julio de 2023. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este jueves a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le aseguró que entregará el poder pacíficamente en agosto, en medio de las tensiones en la transición con su sucesor, Abelardo De la Espriella, informó el gobierno de Brasil.

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