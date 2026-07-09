El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este jueves a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le aseguró que entregará el poder pacíficamente en agosto, en medio de las tensiones en la transición con su sucesor, Abelardo De la Espriella, informó el gobierno de Brasil.

Petro denuncia un supuesto fraude electoral para favorecer al derechista De la Espriella y convocó a manifestaciones para despedirse el 20 de julio en varias ciudades.

En la conversación de esta mañana con su aliado Lula, el mandatario colombiano indicó “que dejará el cargo el 6 de agosto”, como está previsto, y “reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país”, informó Brasilia en un comunicado.

De la Espriella dice que Petro busca dar un golpe de Estado. Sus simpatizantes temen un estallido de protestas como las que respaldó Petro contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

Petro, de su lado, dice tener pruebas del supuesto fraude en las elecciones en las que ganó De la Espriella, que es ciudadano estadounidense y respaldado por Donald Trump, por un estrecho margen contra el oficialista Iván Cepeda.

Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y durante su mandato recibió cinco visitas de Lula, con quien compartió la agenda de la protección del medioambiente.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes 7 de julio que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un “golpe de Estado” y pidió a las Fuerzas Armadas “proteger” la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido. (AFP)

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