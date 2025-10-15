Los vehículos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil permanecen en el lugar donde explotó un coche bomba la noche anterior frente a un centro comercial en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 15 de octubre de 2025. Foto: MARCOS PIN / AFP
Nuevo ataque con explosivos en Ecuador daña dos puentes
Dos resultaron afectados el miércoles por ataques con explosivos, en medio de una seguidilla de que el gobierno considera una represalia de las bandas criminales por su ofensiva militar para doblegarlas.

La noche anterior un hombre murió y 26 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial más grande del puerto de Guayaquil, en el suroeste. En el lugar, la policía halló otras cuatro cargas explosivas de alto poder que no fueron activadas.

La ciudad apenas se recuperaba de la jornada violenta cuando autoridades locales informaron un nuevo ataque. Imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran daños en la base de los pilares de dos puentes, donde está inhabilitado el tránsito.

Ecuador está sumido en la violencia por numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal.

El martes el gobierno informó que bombardeó asentamientos de minería ilegal en la provincia de Imbabura.

“Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, expresó el presidente .

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo a la prensa que la policía investiga a la banda criminal Los Lobos, “quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal”.

El gobierno de Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen. Sin embargo, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47% con respecto al mismo periodo del 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció este martes 7 de octubre que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes. (EFE)

