Nuevo ataque con explosivos en Ecuador daña dos puentes

Escucha la noticia
Nuevo ataque con explosivos en Ecuador daña dos puentesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Dos puentes en Ecuador resultaron afectados el miércoles por ataques con explosivos, en medio de una seguidilla de atentados similares que el gobierno considera una represalia de las bandas criminales por su ofensiva militar para doblegarlas.
La noche anterior un hombre murió y 26 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial más grande del puerto de Guayaquil, en el suroeste. En el lugar, la policía halló otras cuatro cargas explosivas de alto poder que no fueron activadas.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Ecuador: Al menos un muerto y dos heridos tras explosión de un vehículo en Guayaquil | VIDEO
La ciudad apenas se recuperaba de la jornada violenta cuando autoridades locales informaron un nuevo ataque. Imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran daños en la base de los pilares de dos puentes, donde está inhabilitado el tránsito.
Ecuador está sumido en la violencia por numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal.
El martes el gobierno informó que bombardeó asentamientos de minería ilegal en la provincia de Imbabura.
“Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, expresó el presidente Daniel Noboa.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo a la prensa que la policía investiga a la banda criminal Los Lobos, “quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal”.
El gobierno de Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen. Sin embargo, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47% con respecto al mismo periodo del 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
TE PUEDE INTERESAR
- Indígenas de Ecuador denuncian excesos de militares en medio de protestas
- Masacre en Ecuador: seis personas mueren tras ataque armado durante un partido de fútbol barrial
- Ecuador despliega 3.000 militares en Quito en medio de protestas indígenas
- ¿Qué está pasando en Ecuador y por qué está escalando la protesta indígena con el bloqueo de vías?
Contenido sugerido
Contenido GEC