Un perrito quedó atrapado en el quinto piso de un edificio residencial de Pereira, luego de los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

Según las imágenes difundidas por habitantes de la zona, el animal permanece en el edificio Portal del Parque, mientras ciudadanos solicitan la intervención de los organismos de emergencia para poder ponerlo a salvo.

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La preocupación aumenta debido al estado de la estructura y al riesgo asociado a posibles desprendimientos. Por ello, los vecinos piden que el rescate sea realizado por personal especializado y de manera segura.

La comunidad permanece atenta a la situación del can y solicita apoyo de la Alcaldía de Pereira y los equipos de emergencia para acceder hasta el quinto piso.

El principal objetivo es evitar que los ciudadanos intenten ingresar por su cuenta a una zona que podría presentar daños estructurales después del terremoto.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el desenlace del rescate del animal, por lo que ciudadanos siguen a la esppera de la llegada de personal capacitado.

Ayuda urgente. Este perrito está atrapado desde el #Terremoto en un quinto piso de este edificio de Pereira. En cualquier momento se puede caer al vacío 🆘



En el video queda clara la ubicación del edificio.@Alcaldiapereira Se necesita ayuda para rescatarlo

Por favor difundir pic.twitter.com/ZKk2WPHg1X — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 11, 2026

El terremoto de 7,4 dejó una emergencia en Colombia

El pedido de ayuda para el perrito ocurre mientras Pereira y otras ciudades del occidente colombiano continúan enfrentando las consecuencias del potente terremoto registrado el lunes.

El movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y golpeó especialmente a los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Pereira y Cali estuvieron entre las zonas más afectadas, con daños importantes en viviendas, edificios e infraestructura.

El balance de víctimas continuaba aumentando durante este martes. El último reporte del gobierno señalar que al menos 234 personas han fallecido, mientras los equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. Además, se han registrado cerca de 100 réplicas y más de 5.000 viviendas presentaban daños.

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