El animal permanece en el quinto piso atrapado, los ciudadanos piden ayuda para lograr sacarlo de manera segura. Foto: @radionacionalco
El animal permanece en el quinto piso atrapado, los ciudadanos piden ayuda para lograr sacarlo de manera segura. Foto: @radionacionalco
Por Redacción EC

Un perrito quedó atrapado en el quinto piso de un edificio residencial de Pereira, luego de los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

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