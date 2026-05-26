Por Guillermo Vera Ayala

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una plataforma de oposición al gobierno de Cuba, ha emprendido una campaña para generar un nuevo marco normativo para acabar con el sistema de partido único por el que se rige la isla

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