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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN).
Por Agencia AFP

Tras más de dos años atacando a sus numerosos enemigos en el Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en plena campaña electoral, ha designado a otro rival: Turquía.

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