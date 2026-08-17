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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió este lunes con Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump, y con el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, en un encuentro centrado en cómo avanzar la implementación del plan que ponga fin a la ofensiva bélica en Gaza.