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Misiles iraníes Zolfaghar se exhiben sobre una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en la plaza Azadi de Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Misiles iraníes Zolfaghar se exhiben sobre una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en la plaza Azadi de Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este jueves que el armamento que utilizará si se reanuda la guerra tendrá “más potencia destructiva” que en anteriores enfrentamientos, en medio del estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos.

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