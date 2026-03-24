La agencia de energía atómica de Irán indicó el martes por la noche que la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, había sido alcanzada por un ataque que no causó daños, y acusó a Estados Unidos e Israel de ser los responsables.

“Mientras el enemigo estadounidense-sionista continúa con sus hostilidades (...), un proyectil impactó en el interior del recinto de la central de Bushehr”, informó la organización, al señalar que hasta el momento no se había registrado ningún “daño material o técnico, ni ninguna pérdida humana” y que las distintas áreas de la planta se encontraban intactas.

Por su parte, el organismo de control nuclear de la ONU informó que Irán le había comunicado que “otro proyectil impactó en las instalaciones” de la central nuclear de Bushehr y pidió “máxima moderación”.

“El director general de la OIEA, Rafael Grossi, reitera el llamado a la máxima moderación para evitar riesgos a la seguridad nuclear durante el conflicto”, señaló el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en una publicación en X.