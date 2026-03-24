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Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

La agencia de energía atómica de Irán indicó el martes por la noche que la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, había sido alcanzada por un ataque que no causó daños, y acusó a Estados Unidos e Israel de ser los responsables.

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