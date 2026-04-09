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Trabajadores de Irán limpian el lugar de los ataques de Israel y Estados Unidos que, según informes de los medios locales, destruyeron la sinagoga Rafi-Nia y edificios residenciales cercanos en Teherán. (Foto de AFP).
Trabajadores de Irán limpian el lugar de los ataques de Israel y Estados Unidos que, según informes de los medios locales, destruyeron la sinagoga Rafi-Nia y edificios residenciales cercanos en Teherán. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

El jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán, Abás Masjedi Arani, elevó este jueves a más de 3.000 los muertos en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

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