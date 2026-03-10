Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur hacia la Casa Blanca después de aterrizar en el Marine One, en Washington, DC, EE. UU., el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum)
Por Agencia AFP

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide “de no ser eliminado”.

