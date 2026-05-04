Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las tropas de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán atacan un buque de guerra durante unas maniobras militares en el estrecho de Ormuz. FOTO: AFP / FARS NEWS / HAMED JAFARNEJAD / ARCHIVO
Las tropas de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán atacan un buque de guerra durante unas maniobras militares en el estrecho de Ormuz. FOTO: AFP / FARS NEWS / HAMED JAFARNEJAD / ARCHIVO
/ HAMED JAFARNEJAD
Por Agencia AFP

Un barco surcoreano sufrió este lunes una “explosión” seguida de un incendio en el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, que no informa de víctimas a bordo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.