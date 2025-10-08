El Ejército israelí advirtió que aún rodea Ciudad de Gaza, "donde volver es extremadamente peligroso". (JACK GUEZ / POOL / AFP)
El Ejército israelí advirtió que aún rodea Ciudad de Gaza, "donde volver es extremadamente peligroso".
Ejército israelí dice seguir rodeando Ciudad de Gaza y advierte que volver es “peligroso”
Ejército israelí dice seguir rodeando Ciudad de Gaza y advierte que volver es “peligroso”

Ejército israelí dice seguir rodeando Ciudad de Gaza y advierte que volver es “peligroso”

Las (FDI) avisaron en la madrugada de este jueves que siguen rodeando la , “donde volver es extremadamente peligroso”, después de que y firmaran un .

La zona al norte de Wadi Gaza todavía se considera una zona de combate peligroso”, advirtió en X Avichay Adraee, el portavoz de las FDI para medios árabes, quien también avisó a los gazatíes de que se mantengan alejados del Ejército israelí.

Por su propia seguridad, absténganse de volver hacia el norte o de acercarse a zonas donde las FDI estén estacionadas y operen en cualquier lugar de la Franja, incluido el sur y el este de la Franja, hasta que no se emitan instrucciones oficiales”, agregó.

En la madrugada de este jueves, todavía miércoles en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un primer acuerdo entre Hamás e Israel para liberar a todos los rehenes y empezar una retirada delimitada de las fuerzas israelíes en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de su Gobierno para el mismo jueves con el objetivo de ratificar el acuerdo.

Antes de que se pronunciara Adraee, el canal oficial de Telegram de las FDI publicó un comunicado que asegura que el Ejércio “da la bienvenida a la firma del acuerdo para el regreso de los rehenes”.

Según el comunicado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, instruyó a todas las fuerzas para “preparar defensas sólidas y estar preparados para cualquier escenario”. También dio las órdenes necesarias para “liderar la operación para el regreso de los rehenes”.

El desplazamiento de las fuerzas se llevará a cabo según las instrucciones de la directiva política”, agregó.

