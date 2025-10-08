Escucha la noticia
Ejército israelí dice seguir rodeando Ciudad de Gaza y advierte que volver es “peligroso”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) avisaron en la madrugada de este jueves que siguen rodeando la Ciudad de Gaza, “donde volver es extremadamente peligroso”, después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo para una primera fase del plan de paz.
“La zona al norte de Wadi Gaza todavía se considera una zona de combate peligroso”, advirtió en X Avichay Adraee, el portavoz de las FDI para medios árabes, quien también avisó a los gazatíes de que se mantengan alejados del Ejército israelí.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros por rehenes e ingreso de ayuda a Gaza, anuncian mediadores en Egipto
“Por su propia seguridad, absténganse de volver hacia el norte o de acercarse a zonas donde las FDI estén estacionadas y operen en cualquier lugar de la Franja, incluido el sur y el este de la Franja, hasta que no se emitan instrucciones oficiales”, agregó.
En la madrugada de este jueves, todavía miércoles en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un primer acuerdo entre Hamás e Israel para liberar a todos los rehenes y empezar una retirada delimitada de las fuerzas israelíes en Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de su Gobierno para el mismo jueves con el objetivo de ratificar el acuerdo.
Antes de que se pronunciara Adraee, el canal oficial de Telegram de las FDI publicó un comunicado que asegura que el Ejércio “da la bienvenida a la firma del acuerdo para el regreso de los rehenes”.
MÁS INFORMACIÓN: El plan de Trump para Gaza se decide en Egipto: ¿Cuáles son los temas más difíciles de aceptar para Israel y Hamás?
Según el comunicado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, instruyó a todas las fuerzas para “preparar defensas sólidas y estar preparados para cualquier escenario”. También dio las órdenes necesarias para “liderar la operación para el regreso de los rehenes”.
“El desplazamiento de las fuerzas se llevará a cabo según las instrucciones de la directiva política”, agregó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Nicolás Maduro: “Si los ‘gringos’ atacan Venezuela, responderemos”
- F/A-XX: Así es el caza invisible de sexta generación que marcará la próxima era del poder aéreo de EE.UU.
- Arce alerta de “golpe a la democracia” que se pretende dar desde el Legislativo de Bolivia
- Presidente Herzog: “El corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”
- Hamás: “Anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza”
Contenido sugerido
Contenido GEC