Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una densa columna de humo negro se eleva sobre el puerto de Jebel Ali tras ser impactado por escombros de un misil iraní interceptado, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Una densa columna de humo negro se eleva sobre el puerto de Jebel Ali tras ser impactado por escombros de un misil iraní interceptado, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
/ STRINGER
Por Agencia EFE

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de todos los miembros de su misión diplomática en la República Islámica por los ataques con misiles y drones de los últimos dos días, que considera “una agresión” y una escalada “peligrosa e irresponsable”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.