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Resumen

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Ciudadanos iraníes participan en la ceremonia fúnebre del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Ciudadanos iraníes participan en la ceremonia fúnebre del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Una marea humana salió este lunes a las calles de Teherán para saludar el cortejo fúnebre del exlíder supremo Alí Jamenei, en el tercer día de un funeral nacional pensado como una demostración de fuerza y de unidad.

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