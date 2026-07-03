Irán comenzó este viernes un homenaje al asesinado líder supremo Alí Jamenei en Teherán con la participación de las autoridades iraníes y de delegaciones extranjeras, cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero y un día antes del inicio de los funerales públicos.

El féretro de Jamenei, cubierto con la bandera iraní, fue trasladado a la mezquita de Mosala, donde altos cargos iraníes y delegaciones de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano y Marruecos, entre otros, acudieron a rendir homenaje al que fuera la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica durante más de 36 años.

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Entre las delegaciones extranjeras confirmadas figuran el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; el presidente de Georgia, Mijaíl Kavlashvili; el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián; el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, He Wei, así como representantes de India, Afganistán y de grupos de la alianza “Eje de la Resistencia”, como Hezbolá libanés, entre otros.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, delegaciones oficiales, personalidades o representantes de cerca de un centenar de países estarán en Teherán para participar en esta ceremonia, entre ellos ocho jefes de Estado o de Gobierno.

Los sepelios incluyen a varios familiares de Jamenei asesinados con él el 28 de febrero como su hija mayor Boshra Jamenei, su nieta Zahra Mohamadi Golpayegani, su yerno Mesbaholhoda Bageri Kani y Zahra Hadad Adel, esposa de su hijo y nuevo líder supremo Mojtaba.

Mujeres que sostienen un retrato del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, rinden homenaje antes de su funeral de Estado en la Hussainiyah Imam Khomeini en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El acto de homenaje de este viernes está cerrado al público. Sin embargo, los iraníes podrán acudir a la mezquita de Mosala para despedir al fallecido líder supremo el sábado y domingo.

Un día después, el cortejo fúnebre recorrerá la capital y posteriormente será trasladado a la ciudad de Qom, centro religioso del país, para una procesión similar.

El miércoles los funerales se desplazarán a Irak, donde se prevén ceremonias en las ciudades santas chiíes de Kerbala y Nayaf, y finalmente, el jueves Jamenei será enterrado en su ciudad iraní natal de Mashad, la más sagrada del país por acoger el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo, y donde se ubicará su tumba.