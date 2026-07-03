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Líderes religiosos y funcionarios extranjeros rinden homenaje junto al féretro del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros féretros antes de su funeral de Estado en la Hussainiyah Imam Khomeini en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Líderes religiosos y funcionarios extranjeros rinden homenaje junto al féretro del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros féretros antes de su funeral de Estado en la Hussainiyah Imam Khomeini en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán comenzó este viernes un homenaje al asesinado líder supremo Alí Jamenei en Teherán con la participación de las autoridades iraníes y de delegaciones extranjeras, cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero y un día antes del inicio de los funerales públicos.

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