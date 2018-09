3 alternativas para que Bolivia tenga salida al mar (que no tienen que ver con Chile)

Chile no es el único camino que tiene Bolivia para tener un puerto y costas marítimas.



A lo largo de las últimas décadas fueron exploradas e incluso avanzadas al menos tres opciones para que Bolivia recupere una salida al mar.



Las mismas son poco conocidas en el continente e incluso por los bolivianos, muy posiblemente por el frecuente reclamo de los gobiernos de La Paz a los de Santiago desde hace más de 100 años.



La petición tendrá respuesta este lunes 1 de octubre con el fallo de la Corte Internacional de La Haya.

El gobierno de Evo Morales decidió seguir este camino a través de una demanda que plantea que Chile está obligado a negociar una salida marítima "con soberanía" por los compromisos que asumió a lo largo de décadas.

Este argumento boliviano ha sido el más rebatido ante los jueces de La Haya por los abogados chilenos. El lunes se sabrá si Chile está obligada o no a negociar.



Estas son las alternativas de Bolivia más allá del diferendo con Chile.

1 .El puerto de Ilo en Perú

​

En su momento, fue anunciada por ambos países como la solución más ambiciosa y realista al enclaustramiento.



En 1992, los gobiernos de Bolivia y Perú firmaron un tratado por el cual el puerto de Ilo, una franja costera de cinco kilómetros al sur del territorio peruano, era cedida a su país vecino por 99 años.



En aquella ocasión, los presidentes de ambos países, Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori, llegaron a caminar unos pasos sobre las aguas de esa costa.

(BBC)

La concesión, se decía, serviría para reducir los lazos comerciales con los puertos chilenos de Iquique y Arica, por donde Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de su mercadería,



Un reciente reportaje de BBC Mundo este año verificó, que casi 26 años después, el sueño del puerto nunca llegó a despegar y la playa jamás generó turismo.

Pese al escaso avance en tanto tiempo, los tratados de 1992 todavía tienen defensores.



El más entusiasta de ellos es precisamente Paz Zamora, gestor del convenio con Perú.



"Chile negó categóricamente la posibilidad de acceso soberano al Pacífico sobre su territorio. Lo único real y digno que Bolivia tiene es Ilo", afirma el expresidente.



Paz Zamora añade que sea cual sea el fallo de La Haya de este 1 de octubre, Chile "no devolverá el mar".

En Bolivia se espera el fallo con mucha expectativa.

2. Puerto Busch-Paraguay

​

Una alternativa todavía más antigua para Bolivia es una salida al Atlántico gracias a un tratado firmado con Paraguay en 1937.



Las embarcaciones bolivianas pueden alcanzar agua de mar partiendo desde sus propios muelles y, tras cruzar un río paraguayo, desembocar en el Océano.

Para tal efecto, los bolivianos construyeron Puerto Busch aunque su puesta en marcha ha sido muy lenta.



Se encuentra sobre la frontera con Paraguay, en el departamento de Santa Cruz (sudeste de Bolivia).



En la zona ya se ven embarcaciones e incluso se exporta mineral, pero los expertos señalan que el aprovechamiento de esa salida al Atlántico es mínimo.

Bolivia y Chile intercambiaron argumentos ante los jueces de La Haya.

Tanto el gobierno actual como las cámaras de empresarios privados han manifestado su interés en potenciar Puerto Busch, pero los avances son lentos y no existen acuerdos y cronogramas de trabajo entre Estado y privados.



Estos muelles bolivianos se encuentran en una zona estratégica porque Bolivia se dispone a explotar minerales y ampliar sus servicios ferroviarios, por ello los expertos señalan que se tiene que impulsar el crecimiento de Puerto Busch.

3. Argentina, Brasil y Uruguay

​

A través de diferentes tratados, Argentina, Brasil y Uruguay le concedieron facilidades a Bolivia para la salida de sus productos por sus costas.



Se trata de opciones de instalación de zonas libres de impuestos para los productos de ese país e incluso facilidades en diferentes puertos.



Incluso el gobierno boliviano ha reconocido que no se ha aprovechado de manera óptima estas concesiones obtenidas a lo largo de las últimas décadas.



Diferentes medios de Argentina, Brasil y Uruguay reportan que Bolivia casi no ha utilizado los espacios cedidos y puertos donde recibió facilidades.



Una de las explicaciones brindadas por este pobre aprovechamiento son las distancias que deben transitar las mercaderías bolivianas hasta los puertos ofrecidos.

La clase política chilena rechaza el pedido boliviano de una salida al mar con soberanía.